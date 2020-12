Nieuwe wachtwoordmanager in Microsoft Authenticator-app

Microsoft heeft een nieuwe wachtwoordmanager functionaliteit uitgebracht in zijn Authenticator-app. Met de nieuwe functionaliteit is het mogelijk om eenvoudig wachtwoorden op Edge, Chrome en smartphone te synchroniseren.

Wachtwoord beheer in Microsoft Authenticator-app

De eerste bètaversie van de nieuwe wachtwoordmanager is gebaseerd op de Authenticator app. Microsoft heeft in een blogbericht meer informatie gegeven over de functionaliteit.

De bedoeling van de functionaliteit is dat gebruikers wachtwoorden automatisch kunnen laten invullen op meerdere platformen. De nieuwe software werkt in de Edge- en Chrome-browsers maar ook op smartphones welke beschikken over de Authenticator-app.

Voor de app is het een vereiste om de bètafuncties te activeren. De Chrome-extensie maakt het mogelijk om wachtwoorden via een extensie automatisch in te vullen voor de sites.

Uiteraard zijn er tegenwoordig meerdere alternatieven welke los staan van de Microsoft technologie. Populaire password-managers zijn onder andere LastPass en 1password.