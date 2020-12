Samsung Galaxy S21 opnieuw gelekt; aangepaste camera module

De afgelopen week zijn er meerdere beelden van de Galaxy S21 uitgelekt. De nieuwe smartphone van Samsung welke de huidige Galaxy S20 in 2021 zal gaan opvolgen. De high-end smartphone is opnieuw uitgelekt en dit keer met verschillende beelden van zowel de voor- als achterkant.

Galaxy S21 opnieuw opgedoken

De foto’s van de Galaxy S21 en S21+ zijn in handen van het Duitse Winfuture. Als we de afbeeldingen bekijken zien we vooral wijzigingen aan de camera’s. De Galaxy S21 beschikt over een nieuw camera-eiland en heeft drie behoorlijke lenzen. Het camera-deel loopt door tot in de bovenhoek van het toestel.

Bekijken we de voorzijde van het toestel zien we weinig wijzigingen. Samsung zal volgens de laatste geruchten de smartphone rond januari op de markt brengen. Qua specificaties heeft de smartphone veel weg van zijn voorgangers. Het lijkt hierdoor vooral een wijziging te zijn rond de camera’s welke Samsung zal gaan gebruiken. Specificaties rondom de camera’s welke worden gebruikt zijn vooralsnog onduidelijk.