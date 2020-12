Beschikt de iPhone 13 over een always-on display?

De geruchten over de iPhone 13 blijven behoorlijk toenemen. Bij de Apple Watch zien we al enkele jaren een always-on display en op de Android smartphones zien we deze techniek al jaren. Nu lijkt het erop dat de iPhone 13 ook beschikt over een always-on scherm. Die valt op te maken uit de LTPO-panelen welke Apple heeft besteld voor de iPhone 13.

Always-on display voor de iPhone 13?

Volgens de Koreaanse techwebsite The Elec heeft Apple grote bestellingen geplaatst bij de fabrikanten LG als Samsung voor het produceren van LTPO-schermen. Deze schermen beschikken over een dynamische verversingssnelheid.

Door de verversingssnelheid te verlagen wordt er minder stroom verbruikt en is het mogelijk om een always-on scherm te laten weergeven. De combinatie van LTPO en oled zijn perfect geschikt voor always-on schermen.

Volgend jaar later in het najaar kunnen we naar verwachting de iPhone 13 verwachten. Uiteraard komen er naar verwachting nog vele geruchten aan welke gericht zijn op de iPhone 13.