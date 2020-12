4 opties voor digitale televisie

Tv-kijken is allang niet meer tv-kijken zoals we dat kenden. Je hoeft niet meer thuis te blijven voor je favoriete programma’s en kijkt de aflevering vanaf het begin terug, ook wanneer je te laat bent ingevallen. Doe je dat nog oldschool via de coax kabel of ben je overgestapt naar interactieve televisie via het internet? Er zijn meerdere manieren om digitaal tv te kunnen kijken, welke dat zijn lees je hieronder.

Digitaal tv-kijken via de kabel

Waar de meesten bij het begrip coax kabel denken aan het oldschool analoog tv-kijken, is dat niet meer het geval. Inmiddels kun je ook digitale televisie ontvangen via de kabel. Fijn, want de meeste mensen kijken van oudsher nog via de kabel naar tv. Om digitaal tv te ontvangen via de kabel heb je een decoder nodig die het digitale signaal van de kabel oppikt en vertaalt naar digitale televisie.

Nog makkelijker is het wanneer dit in de vorm is van een CI+ ingang in je televisie. Hierin kun je de smartcard van je provider stoppen en direct digitale televisie ontvangen, zonder dat je een kastje nodig hebt. Kijk je tv via de kabel, maar heeft je tv geen CI+ ingang? Dan kun je een losse decoder aanschaffen.

2. Jouw favoriete programma’s via de satelliet

Je kunt jouw favoriete tv-programma’s ook ontvangen via de schotel. Vaak vallen de abonnementskosten bij een schotel mee, maar liggen de aansluitkosten wat hoger. Je abonnement is niet aan een adres gekoppeld, oftewel: met de schotel kun je tv-kijken waar je maar wilt. Grootste voordeel van de schotel? Je kunt zo’n beetje alle zenders ontvangen die er wereldwijd maar worden aangeboden.

3. Ook tv gaat nu via de ether

Waar de ether voorheen enkel voor radio was bestemd, is deze inmiddels ook beschikbaar voor televisie. Via de ether ontvang je beeld door een antenne in je tv-kastje. Het grootste voordeel van tv-kijken zonder kabel? Dat zijn er meerdere! Zo kijk je via de ether goedkoper naar jouw favoriete programma’s dan via de kabel en doordat je draadloos tv-kijkt, ben je ook niet meer gebonden aan een locatie. Dit betekent niet alleen dat je overal in huis je tv kunt neerzetten, maar de antenne ook mee kunt nemen naar je vakantiehuisje binnen Nederland of wanneer je op vakantie gaat met de boot.

4. Interactieve televisie ontvangen via het internet

Interactieve tv gaat via het internet door middel van een DSL- of glasvezelverbinding. Wanneer je interactieve televisie wilt ontvangen, zul je een alles-in-1 pakket moeten afsluiten. Om interactieve tv te kunnen ontvangen heb je twee kastjes nodig. Eentje moet worden geplaatst op de plek waar je telefoonlijn het huis binnenkomt en de tweede in de buurt van je televisie. Zo kun je programma’s terugkijken, live pauzeren, maar ook direct jouw favoriete Netflixseries volgen.

