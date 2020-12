Hitgame Among Us komt in 2021 naar de Xbox consoles

De populaire hitgame Among us komt in 2021 ook beschikbaar voor de Xbox console, zo heeft Microsoft op zijn website laten weten. Ook komt de game beschikbaar via Game Pass.

Among Us naar de Xbox

Among Us komt uit 2018, maar bereikte dit jaar de grote doorbraak. Among Us won deze maand de prijs voor beste mobiele game en multiplayer game in de jaarlijkse prijzen van The Game Awards.

Al even is de game beschikbaar voor de PC’s en smartphones. Nu komt de game ook voor de gameconsoles. Eerder deze week verscheen de game voor de Nintendo Switch. Microsoft heeft laten weten dat de game in 2021 ook voor de Xbox console beschikbaar komt.

De online game is gericht op communicatie, teamwerk, verraad en bedrog. De game plaatst vier tot 10 spelers in een ruimteschip. Onder de leden is er één of meerdere de bedrieger. De ‘echte’ bemanningsleden moeten taken voltooien zonder last te hebben van de bedriegers.

Spelers kunnen Among Us online tegen vreemden of samen met vrienden spelen.