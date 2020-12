Geen tijdslimiet voor Zoom videochats tijdens feestdagen

Zoom heeft een aanpassing toegevoegd voor de decembermaand en de aankomende feestdagen. De populaire chatdienst heeft de dienst aangepast als het gaat om de maximale tijdslimiet.

Geen tijdlimiet voor Zoom

Zoom heft het maximale tijdslimiet tijdelijk op van de videochats tijdens de feestdagen. Hierdoor is het voor gezinnen mogelijk over de hele wereld om zorgeloos en veilig alsnog kerst te vieren tijdens de pandemie.

Normaal gesproken hebben gratis Zoom-accounts een limiet van veertig minuten voor een enkele meeting. Na de veertig minuten wordt de verbinding normaal verbroken. Onbeperkt bellen via Zoom is mogelijk voor 12 euro per maand.

Onbeperkt bellen is mogelijk van 17 december tot 19 december en 23 tot 27 december. Ook tussen 30 december en 2 januari is er geen limiet. Op elke dag is het mogelijk om vanaf 16:00 gratis te zoomen tot 12:00 op de laatste dag.