Aantal Bitcoin-miljonairs behoorlijk omhoog geschoten

Het aantal Bitcoin investeerders welke een waarde van ten minste 1 miljoen dollar in Bitcoin bezitten is behoorlijk gestegen.

Door de huidige prijsstijging van de afgelopen week richting 23.000 dollar is het aantal wallet-adressen met meer dan een miljoen dollar waarde behoorlijk gestegen, volgens het bedrijf Glassnode.

The number of #Bitcoin addresses holding at least $1M USD has gone parabolic.

It increased +150% to 66540 addresses.

Why?$BTC crossing $20k has turned all early miner addresses (50 BTC block rewards, unspent or lost) into millionaire addresses.

Chart: https://t.co/Fh63ST4nph pic.twitter.com/dCoRjn2w3p

— glassnode (@glassnode) December 17, 2020