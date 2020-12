Google stopt met Android Things smart home systeem

Google stopt definitief met Android Things, het smart home systeem voor verschillende smarthome apparaten.

Google heeft laten weten dat ze stoppen met Android Things. het smart home systeem zou gebruikt moeten worden voor de slimme smarthome apparaten, maar is uiteindelijk niet actief ingezet.

Vanaf 2021 worden geen nieuwe projecten voor Android Things meer aanvaard. Begin 2022 stopt Google definitief met het project en trekt het de stekker eruit.

Android Things verscheen in 2015 onder de naam Brillo en werd uitgebracht als voordelig platform waarmee het mogelijk is om elk product slimmer te maken. De laatste security update voor het IoT-platform is van augustus 2019. In 2015 werd het platform opgericht onder de naam Brillo.

Stopzetting in 2022

Op 5 januari 2022 zal Android Things volledig stopgezet worden. Vanaf 2022 zullen alle projecten en data verwijderd worden. Google werkt vooral aan IoT-producten in de Google-Nest-serie en smarthome producten. Google werkt ook samen met andere grote spelers naar een standaard voor smarthome technologie.