Cyberpunk 2077 niet meer te vinden in PlayStation Store

De release rondom Cyberpunk 2077 alles behalve goed ontvangen. Na jaren van ontwikkeling is de release op een drama afgelopen met vele bugs, teleurstellende consumenten en problemen vanuit Sony. Sony heeft nu laten weten dat de game uit de PlayStation Store is gehaald.

Geld terug voor Cyberpunk 2077

Via een speciale link die hier toegankelijk is, kunnen mensen geld terugkrijgen voor de aankoop van Cyberpunk 2077. Eerder was er veel weerstand vanuit Sony over het teruggeven van het aankoopbedrag. Inmiddels is er een uitzondering gemaakt en is het alsnog mogelijk voor de game. De game bevat dusdanig veel fouten dat de game vrijwel onspeelbaar is.

Sony heeft Cyberpunk 2077 voorlopig ook uit haar digitale schappen gehaald. Sinds vandaag is de game niet meer te verkrijgen bij de PlayStation Store. Sony wil de game niet meer aanbieden totdat de ontwikkelaar de meeste bugs en glitches heeft verholpen. Het is nu vooral wachten op de ontwikkelaar CD Projekt Red. De ontwikkelaar heeft laten weten dat er zo snel mogelijk updates beschikbaar komen welke de game zullen verbeteren.