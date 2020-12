Nieuwe Samsung Galaxy S21-serie volledig gelekt in afbeeldingen

De Samsung Galaxy S21 komt in 2021 rond januari op de markt. Vrijwel alle informatie is al opgedoken van de nieuwe smartphone serie. Naast de achterkant welke eerder online verscheen is nu ook de voorzijde en de gehele serie opgedoken.

Over minder dan een maand zullen we de nieuwe Galaxy S21 officieel zien. Inmiddels zijn nagenoeg alle details omtrent de drietal verwachte modellen bekend. Het gaat om de Samsung S21, de S21 Plus en de S21 Ultra. In vergelijking met de voorganger zijn er vooral verbeteringen rondom de camera van de smartphones. Het cameraeiland van de smartphone loopt door in de bovenhoek van het toestel. De voorzijde is met dunne bezels en een kleine notch vergelijkbaar met de voorgaande exemplaren.

Roland Quandt heeft de persafbeeldingen weten te bemachtigen van de gehele serie, de beelden zijn verschenen op de site van WinFuture

Galaxy S21

Het basismodel is de galaxy S21 welke als goedkoopste variant de serie zal aanvullen. Het instapmodel krijgt een 6,2-inch Full HD+ scherm, het betreft een plat display. Er zal een gaatje in het scherm worden gemaakt voor de selfiecamera.

Op de achterzijde is er een drievoudige camera te vinden met een 12 megapixel groothoekcamera, 12 megapixel ultragroothoekcamera en 64 megapixel telefoto camera. Onder de motorkap is er een Exynos 2100 of Snapdragon 888 chipset te vinden welke beschikken over 5G. Het basismodel verschijnt in vier kleuren: Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet en Phantom Pink.

Samsung Galaxy S21 Plus

De Plus is in de grote lijnen te vergelijken met het basismodel. Maar zoals de naam al aangeeft zit het verschil in het scherm. De Samsung S21 Plus wordt voorzien van een 6,7-inch scherm, ook dit betreft een plat display met een Full HD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate.

Samsung Galaxy S21 Ultra

De S21 Ultra is het nieuwe topmodel welke de beschikking zal krijgen over een 6.8 QHD Curved display met een refreshrate van 120Hz. Met een viertal camera’s zal de Galaxy S21 Ultra ook de beste camera krijgen in de serie. Het gaat hierbij om een hoofdcamera van 108 megapixel welke zal worden bijgestaan door een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 10 megapixel telefoto camera met 10x Hybrid zoom en een 10 megapixel telefoto camera met 3x Hybrid zoom toegepast.

Beschikbaarheid

Op 14 januari 2021 krijgen we meer informatie over de nieuwe smartphones in de S21-serie.