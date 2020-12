OnePlus werkt aan eigen smartwatch met Wear OS

De geruchten over de eerste OnePlus smartwatch zijn al enkele jaren te vinden op internet. Volgens de laatste geruchten werkt OnePlus nu echt aan een eigen smartwatch welke beschikt over Wear OS van Google. Zo heeft OnePlus directeur Pete Lau laten weten in een interview.

OnePlus smartwatch met Wear OS

In een interview met InputMag heeft Lau laten weten dat OnePlus vooral veel toekomst ziet tussen de samenwerking met een smartwatch, smartphone en smart-tv. Lau laat weten dat OnePlus inmiddels werkt samen met Google om de software van Wear OS te verbeteren welke gericht zijn op de samenwerkingen tussen de verschillende platformen en apparaten.

Dit geeft wel meer duidelijkheid over de plannen van OnePlus. Een smartwatch voor OnePlus is geen vreemde set. Al sinds het begin van OnePlus zijn er geruchten over een smartwatch. Ook heeft Oppo al langer een smartwatch in het assortiment. OnePlus en Oppo delen de zelfde investeerders en productiecapaciteiten waardoor de hardware en techniek waarschijnlijk overkomt van Oppo.

Oppo Watch

Oppo bracht eerder dit jaar de Oppo Watch uit met Android Wear. OnePlus heeft voor maandag 21 december ook een aankondiging op de planning staan, of het gaat om de smartwatch is vooralsnog onduidelijk.