Google Stadia nu ook beschikbaar voor iPhone en iPad

De streamdienst Stadia van Google was eerder niet te gebruiken op de iPhone en iPad. Dit omdat Apple bepaalde regels had opgesteld waarmee het niet mogelijk was om Google Stadia te gebruiken op de iOS platformen. Inmiddels is Google Stadia alsnog beschikbaar voor de iOS devices.

Via de Safari-browser is het nu mogelijk om de games te streamen naar al je iOS apparaten. Door het beschikbaar maken van Google Stadia via de Safari-browser is het mogelijk om de streamingdienst te gebruiken. Een officiële app is niet beschikbaar voor het platform.

Google Stadia

Volgens de eerste gebruikers draaien de games via de browser soepel. Hierdoor is het mogelijk om de high-end games te spelen via een iOS device.

De dienst is te gebruiken via stadia.google.com. Mocht je Google Stadia zelf willen ontdekken, dan kan dat de eerste maand gratis. Daarna kost de dienst 9,99 euro per maand. De games moet je vervolgens wel los aanschaffen voordat je ze kan gebruiken in de app. Google Stadia is een streamingdienst waarbij games direct kunnen worden gespeeld via de browser. Hierdoor is alleen een controller en internetverbinding vereist. Games als Cyberpunk 2077 zijn beschikbaar via Google Stadia.