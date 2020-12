Samsung begonnen met uitrol Android 11-update voor Galaxy S20 FE

Samsung is begonnen met de Android 11 uitrol voor de Samsung Galaxy S20 FE smartphone. De nieuwe update beschikt over One UI 3.0 en is de eigen Samsung Android-schil.

Android 11 voor Galaxy S20 FE

Sinds deze week is Samsung begonnen met de uitrol van de Android 11-update voor de Galaxy S20 FE smartphone. De update beschikt over One UI 3.0 welke is gebaseerd op Android 11. Op de smartphone krijg je vanzelf een melding zodra de update voor je toestel klaarstaat. Uiteraard is het ook mogelijk om handmatig de updates te checken voor de smartphone.

In de komende weken komt de update beschikbaar in Europa. Eerder startte Samsung al met de Android 11-update voor de normale Galaxy S20 smartphones.

One UI 3.0 is de nieuwste versie van Samsung welke beschikt over Android 11. Met de nieuwe updates krijgen veel nieuwe smartphones een nieuwe interface.