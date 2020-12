Samsung komt op 12 januari met nieuwe Exynos 2100 chipset

Samsung komt begin volgende maand naar verwachting met de aankondiging van de nieuwe Galaxy S21-smartphone. Naast de nieuwe smartphone komt Samsung begin volgende maand ook met de aankondiging van de nieuw Exynos 2100 chipset. De Exynos 2100 zal onder meer gebruikt worden in de Galaxy S21-reeks.

Op 14 januari komt Samsung met de nieuwe Galaxy S21-smartphones. Samsung heeft nu op Twitter laten weten dat we op 12 januari meer informatie krijgen over de nieuwe generatie chipsets van het merk in de Exynos-reeks. Het gaat hierbij om de Exynos 2100 chipset welke in Europa zal worden gebruikt.

#Exynos_is_back

A whole new Exynos is coming.

January 12th, 2021. pic.twitter.com/d85kT9Xvru — Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 18, 2020

Net zoals bij de Qualcomm Snapdragon 888 zal de chipset ontwikkeld zijn op het 5nm process. Samsung gebruikt de ARM-processorkernen. Volgen de geruchten zal de Exynos 2100 betere prestaties geven in vergelijking met de chipset van Qualcomm welke recent is uitgebracht.