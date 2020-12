‘Apple gestart met ontwikkeling eigen 5G modem-chips’

Apple is begonnen met de ontwikkelding van zijn eigen 5G-modem. Zo weet Bloomberg te melden op basis van bronnen binnen het techbedrijf. Voor de iPhone 12-serie maakt Apple nog gebruikt van de 5G-chip van Qualcomm. Apple wil minder afhankelijk worden van modemleveranciers en gaat hierdoor steeds meer chips zelf ontwikkelen. Eerder verscheen ook al de nieuwe M1 chipset voor de nieuwe MacBooks.

Ontwikkelingen 5G-modemchip

Al sinds begin 2019 zijn er geruchten over de 5G modem van Apple. Het doel van Apple is om minder afhankelijk te worden van de modemleveranciers en alle chips zelf te ontwikkelen. In 2019 nam Apple de volledige modemdivisie van Intel over voor 1 miljard dollar.

Volgens bronnen heeft Johny Srouji de leiding binnen Apple voor de ontwikkeling van de modem. Een mobiele modem is een van de belangrijkste onderdelen voor de connectiviteit voor zowel telefoongesprekken als internet via mobiele netwerken. Uiteindelijk kan Apple met eigen chipsets ook geld besparen aangezien er nu nog licentiekosten vereist zijn voor de modems van Qualcomm.