Urenlange storing DigiD maakte inloggen onmogelijk

Zondag zorgde een DDoS-aanval voor een urenlange onderbreking bij DigiD. De storing begon rond 10:45 waardoor inloggen tot 17:00 zo goed als onmogelijk was.

Storing bij DigiD

Bezoekers merkte enorme vertragingen op de site van de overheid. Het resultaat was een urenlange DDoS-aanval welke was gericht op de site van de DigiD. Door de traagheid was het nauwelijks mogelijk om toegang te krijgen. Vaak werden bezoekers teruggesluist naar de voorpagina, met het verzoek de browser opnieuw te starten.

Update: Inmiddels is de storing opgelost – en is inloggen weer mogelijk op alle sites welke zijn gekoppeld met DigiD.

Wat is een DDoS aanval?

Een Distributed Denial of Service aanval, ook wel DDoS genoemd is een cyberaanval waarbij ontzettend veel verkeer naar computers, computernetwerken of servers worden verstuurd. Hierdoor worden de sites onbruikbaar voor de normale gebruikers.