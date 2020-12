Amazon Luna in de VS nu beschikbaar voor Android smartphones

Amazon Luna, is de nieuwe cloud-gamingdienst van Amazon welke de concurrentie zal aangaan met Google Stadia. Amazon Luna is sinds deze week toegankelijk in de VS voor de Android telefoons.

Na Google Stadia, GeForce Now is ook Amazon Luna te vinden op de Android smartphones. Luna laat je gamen met behulp van een internetverbinding. Alle games draaien op een van de servers van Amazon. De dienst heeft verschillende integraties met onder andere Twitch en beschikt over een vast aanbod aan apps.

Vooralsnog is de Amazon Luna dienst alleen beschikbaar in de Verenigde Staten als bèta. Eerder verscheen Luna in de VS voor de PC, Fire TV, webbrowser en iOS. Net als bij de iOS-app is de applicatie een webapplicatie welke de site amazon.com/luna zal openen. Vervolgens kan je de speciale Luna Controller of een bluetooth-controller van Sony of Xbox gebruiken.

Luna werkt niet op alle Android-smartphones. Vooralsnog zijn er slechts een handvol Android telefoons welke beschikken over ondersteuning voor Amazon Luna. Onderstaand een overzicht;

Ondersteunde Google smartphones

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Ondersteunde Samsung smartphones

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Ondersteunde OnePlus smartphones