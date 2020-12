Komt Poco binnenkort met zijn eerste laptop?

Xiaomi werkt naast smartphones en tablets aan veel apparaten. Van smarthome producten tot laptops, elektrische steps en luchtfilters voor in huis. Inmiddels is dochtermerk Poco een nieuwe trend welke smartphones op de markt brengt voor een relatief lage prijs. Binnenkort komt er mogelijk een nieuwe laptop vanuit Poco op de markt. Een goed voorbeeld is de Poco M3.

Poco laptop

Poco is een dochtermerk welke zich richt op het goedkopere segment. Ook met de smartphones heeft Poco veel specificaties verwerkt voor een relatief goedkope prijs. Het is een logische stap dat Poco ook producten als laptops gaat aanbieden in de goedkopere segmenten. Een Indiase Twitteraar onder de naam Mukul Sharma heeft ontdekt dat er twee laptopaccu’s zijn ingediend bij de Indiase Keuringsdienst BIS.

Het gaat hierbij om twee modelnummers R15B02W en R14B02W. Daarbij is duidelijk te zien dat de apparaten zijn bedoeld voor de Poco-lijn.

De kans is behoorlijk aanwezig dat Poco een rebranded Xiaomi laptop zal gaan gebruiken. Xiaomi heeft al langere tijd laptops in het assortiment.