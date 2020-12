De 4 grootste voordelen van Twinkly kerstverlichting

Ben jij altijd op zoek naar de nieuwste technische snufjes? Zorg dan dat je deze kerst voor Twinkly kerstverlichting kiest. Deze kerstlampjes zijn te bedienen met een app op je telefoon en zorgen zo voor een makkelijkere, leukere én veiligere kerst. Lees gauw verder om alle voordelen van deze slimme kerstverlichting te ontdekken.

1. Ga voor een makkelijke kerst

Met Twinkly kerstverlichting kies je voor een extra comfortabele kerstbeleving. De kerstlampjes zijn namelijk te besturen met een app op je telefoon of tablet, zodat je ze vanaf de bank aan of uit kunt zetten. Dit betekent dat je niet iedere keer helemaal onder of achter de boom hoeft te kruipen om met een knop op de adapter de lampjes aan te zetten. Dit is een stuk handiger dus!

Bovendien kun je er met behulp van timers en tijdschema’s voor zorgen dat je helemaal niet meer over de verlichting hoeft na te denken. Zorg namelijk dat de lampjes automatisch aan- of uitgaan op een vooraf bepaald tijdstip en wordt verwelkomd door kerstverlichting als je ’s ochtends uit bed komt of als je ’s avonds thuiskomt na het werken. Ben je in het bezit van een voice assistant? Dan kun je zelfs je stem gebruiken om de Twinkly kerstverlichting aan of uit te zetten, zodat je je telefoon helemaal niet meer nodig hebt.

2. Ga voor een veilige kerst

De feestdagen vier je natuurlijk niet altijd thuis (behalve dit jaar waarschijnlijk). Daarom is dit voor inbrekers het uitgelezen moment om hun slag te slaan. Donkere huizen waar overduidelijk niemand is staan als eerste op het programma. Dit voorkomen? Zet je kerstverlichting aan! Nou hoef je je kerstboomlampjes of bijvoorbeeld de ijspegelverlichting rondom jouw huis natuurlijk niet van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds te laten branden om inbrekers te misleiden, want dat zou nogal zonde zijn. Gelukkig kun je de Twinkly kerstlampjes met de handige app vanaf locatie aanzetten, dus ook als je bij familie aan de andere kant van het land bent. Of zorg er met behulp van een tijdschema voor dat dit automatisch gebeurt.

3. Ga voor de allerleukste kerst

Het leuke van de Twinkly kerstverlichting is dat dit niet zomaar lichtjes zijn in een bepaalde lichtkleur, maar dat je dit via de app helemaal aan je eigen smaak kunt aanpassen. Zo kun je ervoor kiezen om ieder lampje individueel een bepaalde lichtkleur te geven of ga je voor een boom met alleen maar roze, groene of rode lampjes. Er zijn miljoenen opties en dit werkt allemaal heel handig: met de app scan je snel en eenvoudig je kerstboomverlichting of ijspegelverlichting, zodat er geregistreerd wordt waar ieder lampje zich precies bevindt. Vervolgens kun je de lichtjes allemaal personaliseren. Zo kun je allerlei lichtfiguurtjes samenstellen en de lichteffecten van ieder lampje afzonderlijk veranderen om unieke lichtanimaties te creëren. Op deze manier heb je gegarandeerd een bijzondere kerstboom.

4. Ga voor een energiebesparende kerst

De feestdagen zijn meestal een dure periode. Met Twinkly kerstverlichting kun je gelukkig energie en dus geld besparen. Doordat je namelijk nooit meer per ongeluk je lampjes aan laat staan en er met allerlei handige schema’s voor zorgt dat ze alleen op de juiste momenten branden bespaar je sowieso al wat energie. Toch vergeten de kerstboomverlichting uit te zetten? Dan doe je dat toch gewoon vanaf je werk of vanaf iedere andere locatie. Het feit dat je de lampjes ook altijd kan dimmen zorgt ervoor dat er minder energie verbruikt hoeft te worden. Tot slot is er bij Twinkly sprake van led verlichting. Led staat bekend om haar duurzame en energiezuinige karakter en is dus sowieso beter voor het milieu én voor jouw portemonnee.

Ben jij dus op zoek naar de handigste, nieuwste, leukste én duurzaamste vorm van kerstverlichting? Schaf dan voor de komende feestdagen Twinkly kerstverlichting aan en profiteer van alle voordelen!