Starten met smarthome voor het besparen van energiekosten

Steeds meer bedrijven stappen in de slimme producten welke gericht zijn op smarthome. Tegenwoordig zijn er steeds meer slimme producten te vinden. Zo kan je tegenwoordig op afstand camera’s bedienen en zijn er apps voor de slimme verlichtingen of slimme deurbel. De huizen en producten worden steeds slimmer. Heb je nog geen smarthome producten? Dan is het wellicht een goed moment om in te stappen en je huis te vernieuwen met slimme producten. Naast de praktische mogelijkheden kan je ook geld besparen met smarthome producten.

De aanbieders in het smarthome segment blijven toenemen. Waar het een aantal jaar geleden vooral Google en Philips waren, zie je nu ook de Kruidvat, Lidl, Action, IKEA en Hema met slimme producten. En er zijn er nog meer op komst.

Populaire producten in het smarthome segment zijn onder andere de Google Nest producten. Met de Nest Theromostat is het een eenvoudige manier om de thermostaat en temperatuur te bedienen via smarthome. Naast gebruiksgemak geeft dit ook meer mogelijkheden als het gaat om het besparen van energie. In plaatst van een standaard inschakel en uitschakel tijd; kijkt een slimme thermostaat naar activiteiten en gedrag in het verleden – waarmee een perfecte situatie zal aanstaan om zo praktisch mogelijk om te gaan met de inschakeltijden. Dit kan je onder andere combineren met EnergieAanbieding.nl om zo meer geld te besparen op de energiekosten. Dit is ook van toepassing op verlichten door gebruik te maken van slimme sensoren en schema’s voor de timing.

Slimme smarthomeproducten zijn andere; slimme lampen, slimme sensoren, slimme camera’s en volledige dromotica systemen welke het geheel kunnen aansturen. Als we 3-4 jaar terug kijken begon het vooral met Philips Hue welke de markt behoorlijk heeft gevuld met slimme producten. Daarna volgde IKEA. Tegenwoordig zijn er vele supermarkten en retail giganten welke smarthome producten aanbieden. Van bijvoorbeeld de HEMA en Action zijn afkomstig vanuit een Chinese fabrikant.

Google en Apple

Ook Google en Apple zitten zeker niet stil. Google stopt veel tijd en geld in de ontwikkeling van smarthome producten zoals Google Nest en Google assistant. Vaak begin je met een Google Nest en komen er een paar maanden later ook slimme lampen bij over een slimme energiemeter. Met Google Assistant is het mogelijk om alles te combineren tot één geheel. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de ochtend het licht te laten dimmen en de gordijnen te openen terwijl de favorieten Spotify-playlist zal starten op de achtergrond.