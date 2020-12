ZTE Axon 20 5G smartphone heeft adviesprijs van 449 euro

ZTE heeft een nieuwe smartphone uitgebracht welke beschikt over een frontcamera achter het scherm. De smartphone van ZTE heeft een adviesprijs van 449 euro. ZTE heeft de smartphone in september al uitgebracht, maar is vanaf nu ook te verkrijgen in de EU voor 449 euro.

ZTE Axon 20 5G

Via de webshop van ZTE is de smartphone te verkrijgen voor 449 euro. De ZTE Axon 20 5G is een smartphone welke beschikt over een selfiecamera onder het scherm. Hiermee is de nieuwe functie ook een van de opmerkelijke welke zijn verwerkt in de smartphone.

De selfiecamera heeft een sensor van 32 megapixel welke is verwerkt onder het display. Het gaat hierbij om een combinatie van pixels met een mogelijkheid tot het vrijgegeven van meer licht. In combinatie met software worden de beelden geoptimaliseerd.

Het display is 6,92 inch groot, bevat een amoled-paneel en heeft een hoge resolutie. op de plek van de camera is er een doorzichtig deel te vinden.

Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 765G-chip te vinden met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslag. De accu beschikt over een capaciteit van 4220mAh.

Beschikbaarheid

