XIaomi komt op 28 december met nieuwe Mi 11 Snapdragon 888 smartphone

Xiaomi heeft laten weten dat het bedrijf op 28 december de nieuwe Xiaomi Mi 11 smartphone zal presenteren. De nieuwe smartphone beschikt over de nieuwe Snapdragon 888 chipset, en is hierdoor één van de eerste smartphones welke beschikt over de nieuwe chipset van Qualcomm.

Xiaomi Mi 11

Eerder deze maand verscheen de nieuwe Qualcomm Snapdragon 888 chipset. Deze chipset is de nieuwe opvolger van de Snapdragon 865. Xiaomi heeft inmiddels laten weten dat de Xiaomi Mi 11 welke beschikbaar komt op 28 november beschikt over de nieuwe processor.

Veel informatie over de Mi 11 is nog niet bekend. Naar verwachting komt Xiaomi met een reguliere en Pro-variant van het toestel.

Als we de laatste geruchten mogen geloven is er een QHD+ display aanwezig met een verversingssnelheid van 120Hz. Xiaomi zal verder flink inzetten op de kwaliteit van de camera’s.

Aankondiging

Op 28 december is de aankondiging voor de Chinese markt. Vooralsnog is het onduidelijk of en wanneer de smartphones voor de Europese markt zullen verschijnen.