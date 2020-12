Dit zijn de prijzen van de nieuwe Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra smartphone

De prijzen van de Samsung Galaxy S21 welke in januari 2021 op de markt zullen verschijnen zijn gelekt.

In januari komt de nieuwe Galaxy S21 serie, maar vrijwel alle details over de nieuwe smartphone zijn eerder al opgedoken. Zo krijg je bij de Galaxy S21 geen oplader en is er een nieuw camera-eiland te vinden op de smartphones. Inmiddels is ook meer informatie opgedoken over de adviesprijs van de nieuwe smartphone.

Samsung Galaxy S21 prijzen

WinFuture lekt de aankomende prijzen van de nieuwe Galaxy S21 smartphone. Het gaat hierbij om alle prijzen van de gehele serie.

Het instapmodel van de nieuwe serie komt voor 849 euro op de markt. In vergelijking met de Galaxy S20 is dit 50 euro goedkoper. Ook de Galaxy S21 Plus krijgt een goedkopere prijs van 1049 euro. De startprijs van de Galaxy S21 Ultra is 1349 euro, waarvoor je de beschikking zal krijgen tot 128GB aan interne opslag.

Samsung Galaxy S21

128GB – 849 euro

256GB – 899 euro

Samsung Galaxy S21+

128GB – 1049 euro

256GB – 1099 euro

Samsung Galaxy Ultra

128GB – 1349 euro

256GB – 1399 euro

512GB – 1529 euro

Op 14 januari krijgen we meer informatie over de nieuwe smartphone. Uiteraard is er de afgelopen weken behoorlijk veel informatie verschenen.