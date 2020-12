Optimaliseer je home office met deze 3 producten

Werk jij al even thuis? Dan weet je vast dat je ‘bureau’ thuis niet te vergelijken is met je werkplek op kantoor. Misschien krijg je rugpijn van de slechtere bureaustoel of mis je de gezellige gesprekjes aan het koffiezetapparaat … Gelukkig kun je door enkele kleine aanpassingen jouw ruimte fijner maken, zodat je echt kunt vlammen. In dit artikel bespreken we 3 producten die van jouw werkplek een échte home office zullen maken.

Een laptopstandaard Een laptopstandaard

Of je nu werkt met een tweede scherm die je aan je laptop plugt of niet, als je geen laptopstandaard gebruikt, zit je de hele tijd voorovergebogen als je werkt. Het is niet zo erg om dit af en toe te doen, maar na een tijdje krijg je hier gegarandeerd nekpijn van. Een laptopstandaard met verstelbare standen zorgt ervoor dat je rechter zit als je werkt, waardoor je vast minder vaak een pijnlijke nek zult hebben.

De juiste kabeltjes

Niets vervelender dan in de werkvibe zitten en ineens moeten pauzeren omdat je bijvoorbeeld op zoek moet gaan naar je laptopoplader. Zorg er daarom voor dat je op je werkplek altijd de juiste kabeltjes én oortjes bij de hand hebt. Werk jij tijdens het thuiswerken ook veel meer met je eigen mobieltje? Dan merk je vast dat dit een invloed heeft op je batterij. Als je dagelijks met je oplader van je slaapkamer naar je werkplek en terug moet lopen, dan is het een aanrader om gewoon een extra kabeltje of oplader te kopen die je altijd bij de hand hebt. Kijk bijvoorbeeld bij Kabelmaatje, hier scoor je betaalbare, originele opladers. Denk hierbij aan een nieuwe Apple oplader.

Noise cancelling headphones

Misschien is je nieuwe werkplek heel rustig in vergelijking met je kantoorplek, maar het is ook mogelijk dat je nu pas merkt hoe lawaaiig je huis is. Een goede noise cancelling headphone kopen kan helpen om je van alles af te sluiten. Omdat de noise cancelling headphones omgevingsgeluid filteren, lijkt het alsof je in je eigen bubbel zit waarbij niets je kan storen. Wedden dat je focus om te werken hiermee al snel verbetert?