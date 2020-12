Vanaf vandaag korting op PlayStation games in de PlayStation Store

Tegen het einde van het jaar zijn verschillende games in de aanbieding gegaan voor de PlayStation. In de PlayStation Store zijn er verschillende games aangeboden vanuit de januari-uiverkoop. Tijdens de uitverkoop krijg je korting op onder andere FIFA 21, Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops Cold War.

Vanaf vandaag is de korting te vinden in de digitale winkel van Sony. Op enkele grote titels kan de korting flink oplopen. Denk hierbij aan FIFA 21 of F1 2020. Het aanbod bevat een greep van de nieuwste titels welke rond het najaar zijn verschenen.

De sale in de PlayStation Store begint vandaag en loopt tot en met 19 januari 2021. Hierdoor heb je nog even voor het aanschaffen van de nieuwe games.

De games zijn onder andere; (wel is het aanbod afhankelijk van het land)

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition

Call of Duty: Black Ops Cold War

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Destiny 2: Beyond Light

Doom Eternal Standard Edition

F1 2020

FIFA 21

Final Fantasy VII Remake

Godfall

Ghost of Tsushima

Grand Theft Auto V

Madden NFL 21: Standard Edition

Marvel’s Avengers

MLB The Show 20

Monster Hunter World: Iceborne Digital Deluxe

Mortal Kombat 11

NBA 2K21 (PS4)

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 3

Spyro Reignited Trilogy

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars: Squadrons

The Last of Us Part II

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

UFC 4

Watch Dogs: Legion

Voor een compleet overzicht kun je op de PlayStation Blog terecht. Ook in de PlayStation Store zijn alle games te vinden.