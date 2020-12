Samsung Galaxy S10 Lite ontvangt Android 11-update

De Samsung Galaxy S10 Lite heeft geheel onverwachts een maand eerder dan gepland zijn Android 11-update ontvangen met de nieuwe One UI 3.0-schil.

Samsung heeft de S10 Lite in 2019 op de markt gebracht en is de goedkopere variant op de vlaggenschepen in 2019. Volgens Sammobile is de update uitrol inmiddels gestart.

De Android 11-update heeft G770FXXU3DTL1 als firmwareversie en beschikt ook over de beveilingspatch van december 2020. De update is behoorlijk met zijn 2053.34MB. Samsung heeft de update gefaseerd uitgerold. Hierdoor is de update vooralsnog beperkt tot de landen India en Spanje. De verwachting is wel dat de update snel zal volgen in overige landen.

Update: Inmiddels ontvangen we ook diverse meldingen over de update in Nederland. Hierdoor lijkt het erop dat Samsung is begonnen met een bredere uitrol.

One UI 3.0 is een nieuwe interface welke zich richt op eenvoud. De update brengt verschillende visuele aanpassingen met zich mee welke zijn gericht op de besturing en elementen.