PS5 kopen? Wanneer is de PlayStation 5 weer te verkrijgen in Nederland

De PlayStation 5 blijft ongekend populair. Op Marktplaats zijn er inmiddels honderden aanbiedingen en ook de vraag vanuit de consument blijft behoorlijk hoog. Het nadeel is vooralsnog de beperkte voorraad en de hoge vraag. Indien er voorraad komt is de PS5 binnen enkele minuten weer uitverkocht. Bij deze webshops is er nog een kans op voorraad.

Door de enorme vraag lopen de prijzen op Marktplaats flink hoog op. Voor wie niet mee wil gaan in deze Marktplaats gekte komt er binnenkort weer een nieuwe voorraad in Nederland beschikbaar.

PlayStation 5 voorraad

Vorige week hebben we al laten weten dat er een nieuwe voorraad is ontvangen in Nederland. Verschillende winkels van MediaMarkt hebben orders uitgeleverd. Wel gaat het hierbij om orders welke afkomstig zijn uit de pre-order lijst.

Door de nieuwe voorraad is het aangeraden om de webshops goed te blijven checken. De grootste kans is er vooralsnog bij Bol.com en Amazon. Beide webshops hebben in november en december meerdere momenten gekregen met een nieuwe voorraad. Ook zijn Bol.com en Amazon de grootste retailers met het grootste aanbod.

MediaMarkt gestart met levering

Vanuit diverse bezoekers hebben wij inmiddels het bericht ontvangen dat vanuit Mediamarkt de consoles door eigen personeel worden gebracht bij de kopers welke eerder een bestelling hebben geplaatst.

De nieuwe lading van Mediamarkt doet vermoeden dat retailers in Europa toch nog leveringen verwachten van Sony. Het is goed mogelijk dat de retailers wachten tot 2021 om de drukte bij PostNL te voorkomen.

Bol.com voorraad

Bij de eerdere levering verstuurde Bol.com vroegtijdig een notificatie zodra er een nieuwe voorraad online is verschenen. Het is aan te raden om een alert in te stellen op de site van Bol.com Je krijgt hiermee een bericht zodra er weer een nieuwe voorraad is aangekomen. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Amazon

Ook bij Amazon zijn de verwachtingen hoog. Amazon is veruit een van de grootste retailers met nieuwe voorraad. Vooral de Internationale versies van Amazon ontvangen regelmatig nieuwe voorraad. Voor Nederland is het aangeraden om de Duitse webshop van de webshop gigant in de gaten te houden. Bekijk het aanbod op de site van Amazon.