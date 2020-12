Officieel: OnePlus komt in 2021 met eerste smartwatch

OnePlus heeft via Twitter een nieuw product aangekondigd, het gaat hierbij om de eerste smartwatch van OnePlus.

OnePlus CEO Pete Lau kondigt op Twitter officieel het nieuwe product aan. Al langere tijd gaan er geruchten rond over de smartwatch van het Chinese merk.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we’re making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj

— Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020