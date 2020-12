Cyberpunk 2077 ondanks problemen meer dan 13 miljoen keer verkocht

Ondanks alle projecten rondom de game Cyberpunk 2077 zijn er toch behoorlijk veel games verkocht. Het gaat in totaal om meer dan 13 miljoen exemplaren. CD Projekt RED rekent hierin ook het aantal games mee dat is teruggebracht naar de winkel. Waarmee het exacte aantal onduidelijk is.

Verkoopcijfers Cyberpunk 2077

De verkoopcijfers zijn van de eerste tien dagen na de release, dit is tot en met 20 december.

De verkoopcijfers zijn een totaalcijfer van meerdere verkopen. Het gaat hierbij om de fysieke als digitale verkoop. CD Projekt RED heeft de verkoopcijfers voornamelijk gedeeld met als reden om investeerders te overtuigen.

Cyberpunk 2077 heeft alles behalve een goede start. Sinds de reviews is het aandeel flink gedaald en zijn er steeds meer problemen welke voorkomen rond de game. Er zijn enorm veel bugs op de verschillende platformen waardoor de game bijvoorbeeld op de PS4 en Xbox One zo goed als onspeelbaar is. CD Projekt RED hoopt de grootste problemen uiterlijk in februari te voorzien van een fix.

Cyberpunk 2077 werd in 2012 aangekondigd. De langverwachte game zou de hit van het jaar 2020 en 2021 moeten worden. Maar vanwege de vele bugs is de indruk alles behalve positief.