Twee tips om je minecraft game ervaring te optimaliseren!

Minecraft is al jaren niet meer weg te denken uit het gamelandschap. De game biedt een unieke ervaring waarbij verschillende soorten van gameplay mogelijk zijn. Je kunt het spel heel casual spelen waarin je een soort tweede realiteit voor jezelf creëert en anderzijds kun je het spel spelen in een competitieve omgeving. Minecraft is een spel dat online plaatsvindt en daarom ben je naast je eigen skills ook afhankelijk van externe factoren die je gameplay beïnvloeden. In deze blog geven we je enkele tips om deze externe factoren optimaal te benutten!

Je internetverbinding

Om Minecraft te spelen heb je een goede internetverbinding nodig. Hoe beter de internetverbinding, hoe minder vertraging er ook zit tussen jouw input in de game en de daadwerkelijke output in de game. Om optimale gameplay te garanderen is dan ook een zo snel én stabiel mogelijke internetverbinding wenselijk. Hoe stabieler en sneller de verbinding is, hoe beter ook jouw ervaring zal zijn.

De internetverbinding is echter niet de enige factor die meespeelt in de snelheid waarmee jouw game wordt uitgevoerd. Doordat het spel aan de achterkant verloopt via een externe server is bijvoorbeeld ook jouw daadwerkelijke afstand tot deze server van invloed op jouw gameplay. Om deze externe factor te elimineren kun je ervoor kiezen om een eigen Minecraft server in jouw woning te plaatsen. Door deze vorm van Minecraft hosting minimaliseer je de vertraging tussen jouw input en de games output en maximaliseer je jouw game-ervaring!

De hardware

Naast een goede en stabiele internetverbinding is goed werkende hardware van grote invloed op jouw game-ervaring. Al is je internetverbinding nog zo goed, met een computer die het spel niet gemakkelijk uit kan voeren zal de game-ervaring nooit vlekkeloos zijn. Je kunt op de website van Minecraft zelf vinden aan welke specificaties jouw computer moet voldoen.

Als je computer aan de genoemde specificaties voldoet, dan is je computer in ieder geval krachtig genoeg om het spel op een goede manier te kunnen spelen! Naast de computer is ook het beeldscherm waarop het spel gespeeld wordt van invloed op de game-ervaring. Hoe hoger de verversingssnelheid van het beeldscherm, hoe beter het spel ook tentoongesteld zal worden aan de speler!