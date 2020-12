Beginnen met online boekhouden? Dit zijn de voordelen

Als zelfstandig ondernemer moet jij ervoor zorgen dat jouw administratie op orde is. Sommige ondernemers printen iedere maand of ieder kwartaal hun facturen en stoppen deze in een map. De financiële gang van zaken wordt daarnaast vaak ingevoerd in een Excelsheet. Er zijn ook bedrijven die een offline boekhoudprogramma gebruiken. Het kan allemaal een stuk makkelijker. Hoe? Met een online boekhoudprogramma. Niet iedere ondernemer is hier bekend mee. Voordat jij de knoop doorhakt, wil je eerst meer weten over online boekhouden. Daarom zetten wij hier de grootste voordelen van online boekhouden op een rijtje.

1. Je bespaart geld

Sommige ondernemers laten hun boekhouding doen door een administratiekantoor of accountant. Dit is mooi makkelijk, want je hebt er zelf niet of nauwelijks omkijken naar. Toch brengt dit ook een nadeel met zich mee. Een administratiekantoor of accountant brengt namelijk kosten in rekening. Vaak is dit niet goedkoop. Wil jij geld besparen? Kies dan voor een online boekhoudprogramma. Als jij zo’n programma gebruikt, maak je ook kosten. Je betaalt vaak een vast bedrag per maand om de software te gebruiken. Dit bedrag valt alleen een stuk lager uit dan wanneer je jouw boekhouding door een professional laat doen.

2. Alles staat op één platform

Doe jij papieren facturen allemaal bij elkaar in een map? En houd je daarnaast de transacties van jouw zakelijke rekening bij in een programma als Excel? Dan verlies je op den duur mogelijk het overzicht. Met een online boekhoudprogramma hoef je hier niet bang voor te zijn. Waarom niet? Omdat alles dan namelijk op één platform staat. Allereerst kun jij jouw zakelijke rekening koppelen aan het programma. Doe je dit? Dan leest de software de transacties automatisch in.

Je kunt een online boekhoudprogramma daarnaast gebruiken om te factureren. Zo stel je bijvoorbeeld makkelijk en snel facturen op. Bovendien verstuur je ze ook direct vanuit het programma. Jij gebruikt hierdoor één platform voor het overgrote deel van jouw administratie. Dit maakt het allemaal een stuk overzichtelijker.

3. Je bent minder tijd kwijt

Kost boekhouden jou ook meer tijd dan je lief is? Dan is online boekhouden een uitkomst. Waarom? Omdat jij met zo’n programma nog maar weinig aandacht hoeft te besteden aan de administratie van jouw bedrijf. Transacties worden namelijk automatisch ingelezen. Het programma is zelfs in staat ze aan de bijbehorende facturen te koppelen. Jij hoeft hierdoor zelf vrijwel niets meer uit te zoeken, waardoor je flink wat tijd bespaart. De tijd die overblijft, kun je in jouw bedrijf steken. Er komt zo meer geld binnen, waardoor je de kosten voor een online boekhoudprogramma er snel weer uit hebt.

4. Iedereen kan het

Vaak wordt gedacht dat er specifieke kennis nodig is om de boekhouding van een bedrijf te doen. Dit is inderdaad handig, maar noodzakelijk is het niet. Zeker niet wanneer jij een online boekhoudprogramma gebruikt. Iedereen kan namelijk online boekhouden. Je hoeft geen specifieke kennis te hebben om de administratie van jouw bedrijf up-to-date te houden. Kom je er niet uit? Geen probleem. Bij de meeste programma’s krijg je namelijk hulp als je er niet uitkomt. Hierdoor is boekhouden een fluitje van een cent.