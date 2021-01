Varjo XR-3 en VR-3 headsets: De top van de Virtual Reality markt

Virtual Reality is een opkomende trend welke we steeds vaker zien terugkomen. Tijdens de huidige pandemie zijn er verschillende bedrijven welke bijvoorbeeld de online escape rooms inzetten via Virtual Reality. De ontwikkelingen rondom VR headsets staan zeker niet stil. Naast Oculus Rift is er ook Varjo welke regelmatig nieuwe producten op de markt brengt.

VR headsets van Varjo

De nieuwste Varjo VR headsets zijn gericht op het zakelijke professionele segment en beschikken over high-end hardware en specificaties. Hierdoor is Varjo de absolute top in de markt als het gaat om virtual reality.

Als we kijken naar het meest recente aanbod zijner verschillende producten op de markt verschenen. Nieuwe opvallende modellen zijn de Varjo XR-3 en VR-3.

Door het gebruik van een full-frame Bionic Display is een gezichtsveld van 115 graden mogelijk. Per graad zijn er 70 pixels aanwezig. In vergelijking met eerdere VR headsets is vooral de resolutie en het gezichtsveld een groot voordeel. Ook door de verversingssnelheid van 90Hz is het voor de ogen prettig.

De Varjo XR-3 en VR-3 zijn wel aan de prijs. Voor de Varjo XR-3 betaal je; €6.990 terwijl de Varjo VR-3 verkocht zal worden voor €3.990.

Mogelijkheden van VR

De mogelijkheden van virtual reality zijn behoorlijk. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel waardoor er steeds nieuwe mogelijkheden en toepassingen verschijnen. Zo is een van de populairste mogelijkheden gaming. Vele games zijn perfect aangesloten op Virtual Reality. Hierdoor kan je de games in meer werkelijkheid ervaren; denk hierbij aan bijvoorbeeld aan Iron Man, No Man’s Sky. F1 of bijvoorbeeld Doom VFR. Het aanbod games is enorm. Varjo richt zich vooral op de zakelijke markt en Enterprise oplossing. Een goed voorbeeld is Boeing Starliner.

Varjo Boeing Starliner

Varjo heeft verschillende Enterprise oplossingen. Een goed voorbeeld is Varjo Boeing Starliner. Met Varjo, the Boeing Starliner program komt er een nieuwe ervaring beschikbaar voor astronauten waarmee ze zich volledig virtueel kunnen voorbereiden. De voorbereidingen is volledig vanaf de pre-launch, docking tot de landing.

Door het gebruik van Varjo VR headsets maakt Boeing in samenwerking met Varjo het mogelijk om elke fase van een commerciële ISS-missie voor te bereiden, inclusief het landen en loskoppelen.

De VR ervaring is gebaseerd op visuele simulaties met daarbij realtime gegevens. Ook is de VR-ervaring gebruiksvriendelijk en is het niet meer nodig om meerdere simulatoren te gebruiken voor training.

Varjo richt zich hiermee op volledige Enterprise oplossingen. Naast Boeing heeft Varjo ook diverse oplossingen weten te creëren voor autofabrikanten en industriële bedrijven zoals Siemens en luchtvaartbedrijven zoals FlightSafety en Ryan Aerospace.