Motorola Moto G9 Power met flinke 6000 mAh accu te verkrijgen in Nederland

De Motorola Moto G9 Power is nu in Nederland te verkrijgen voor een adviesprijs van 199,99 euro. De telefoon is vooral opvallend gezien de grote accucapaciteit welke is te vinden in de smartphone. De smartphone heeft een adviesprijs van 199,99 euro.

Motorola Moto G9 Power te verkrijgen in Nederland

De Moto G9 Power verscheen dit najaar en is de opvolger van de Moto G8 Power. Het bedrijf heeft de smartphone voorzien van een stevige 6000 mAh accu. Vanaf vandaag is de smartphone in Nederland te verkrijgen voor een adviesprijs van 199,99 euro.

De smartphone heeft een groot 6,8 inch scherm welke beschikt over een resolutie van 1540 bij 730 pixels. Doordat de smartphone niet beschikt over een Full HD resolutie is er een langere accuduur.

De telefoon heeft onder de motorkap een Snapdragon 662-chipset welke zal worden bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslag. De grote accu van de telefoon is verder op te laden met een 20 watt snellader.

Verder beschikt de standaard over Android 10 met de My UX-schil van Motorola. Aan de achterzijde zijn er een drietal camera’s te vinden met een 64 MP hoofdcamera, 2MP macrocamera en 2Mp dieptecamera.