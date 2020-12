Dit is de nieuwe OPPO Reno 5 Pro Plus 5G smartphone

OPPO heeft de nieuwe OPPO Reno 5 Pro Plus 5G smartphone uitgebracht. De nieuwe smartphone heeft een accu-update gekregen ten opzichten van d e Reno-4 smartphone. De nieuwe Reno is voor nu aangekondigd in India en beschikt over een hoesje welke van kleur kan veranderen.

OPPO Reno 5 Pro Plus 5G

Tijdens kerst heeft OPPO de nieuwe Reno 5 Pro Plus 5G smartphone uitgebracht. De telefoon beschikt over een nieuwe cameraopstelling en grotere accu. Door het gebruik van een elektrochrome hoesje is het mogelijk om de kleur van de smartphone te veranderen.

De Reno 5 heeft een scherm van 6,55 inch van het type AMOLED. De resolutie is 2400 bij 1080 pixels. Verder is er ook een 90 Hz-verversingssnelheid aanwezig en een camera-inkeping voor de selfiecamera.

Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 865 van Qualcomm te vinden. Verder is er 8GB of 12GB aan RAM en is er respectievelijk 128 GB of 256 GB opslag.

Beschikbaarheid

De OPPO Reno 5 Pro Plus 5G is in India aangekondigd. Of de smartphone ook naar Nederland komt is vooralsnog onduidelijk.