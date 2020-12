Officiële afbeeldingen Xiaomi Mi 11 smartphone opgedoken

Er zijn vandaag officiële nieuwe renders opgedoken van de aankomende Xiaomi Mi 11-smartphone. De nieuwe Xiaomi Mi 11 is een van de eerste smartphones welke beschikt over een Snapdragon 888-chipset en zal op 28 december officieel verschijnen. Vandaag zijn de eerste officiële renders opgedoken.

Xiaomi Mi 11

De afbeeldingen zijn verschenen op de website Weibo. Op de afbeeldingen is duidelijk te zien dat er een aantal nieuwe functionaliteiten zijn te vinden. Op de afbeeldingen is aan de achterzijde een vierkant cameraeiland te zien welke beschikt over afgeronde hoeken. In totaal zijn er een drietal camera’s aanwezig. De hoofcamera is goed voor 108 megapixel. Naast de hoofdcamera is er ook een groothoeklens en macrocamera aanwezig.

28 december onthulling van Mi 11

Op 28 december zal de techgigant de nieuwe Mi 11 presenteren. Hiermee is Xiaomi de concurrentie voor. Samsung zal in januari de nieuwe Galaxy S21 onthullen. Volgens geruchten is ook OnePlus dit jaar eerder met de nieuwe smartphone voor 2021.

Xiaomi is naar verwachting wel een van de eerste met een Snapdragon 888-soc smartphone. De Snapdragon 888 is een verbetering op de huidige Snapdragon en beschikt over andere over een drievoudige image signal processor en 5G-modem.

De Mi 11 is onderdeel van de serie. Naast de Mi 11 komt er ook een Mi Pro en Mi Ultra. Of alle smartphones direct op 28 december zullen verschijnen is vooralsnog onduidelijk.