Xiaomi levert Mi 11 topmodel zonder oplader

Apple is begonnen om de smartphones niet te voorzien van een nieuwe oplader. Ook Xiaomi heeft inmiddels besloten om de nieuwste smartphones niet te voorzien van een nieuwe oplader.

Geen lader bij nieuwe Mi 11

Xe Xiaomi Mi 11 is de eerste smartphone welke beschikt over een nieuwe Snapdragon 888-chip. Door het toestel te leveren zonder oplader volgt Xiaomi het voorbeeld van Apple. Ook Samsung zal waarschijnlijk stoppen met de levering van de oplader.

Op 28 december krijgen we officieel meer informatie over de nieuwe Mi 11 smartphone. De topman an Xiaomi heeft via Weibo laten weten dat de smartphone zal worden geleverd zonder oplader. Met als belangrijkste reden een bescherming van het milieu.

De keuze is wel opvallend, aangezien Xiaomi eerder de aanval op Apple opende vanwege het leveren van een smartphone zonder lader en oordopjes.

Xiaomi Mi 11 smartphone

Deze week is er al behoorlijk veel informatie verschenen over de nieuwe smartphone. Zo zijn er officiële renders opgedoken van de Xiaomi Mi 11, waardoor het design al zo goed als duidelijk is.

Zo beschikt de nieuwe high-end smartphone over een Snapdragon 888 en is er een primaire camera met een sensor van 108 megapixel en heeft het beeldscherm de beschikking over 120Hz.

Op 28 december weten we meer over de nieuwe Xiaomi Mi 11 smartphone.