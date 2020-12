Vernieuwde Philips Hue Dimmer Switch komt in 2021

We kunnen in 2021 hoogstwaarschijnlijk een nieuwe versie van de Hue Dimmer Switch verwachten. De vernieuwde versie beschikt over een aantal nieuwe ontwikkelingen en heeft onder andere vier fysieke knoppen in plaats van drie. Ook is er een rondere bevestigingsplaat aanwezig welke een flink stuk groter is.

In het begin 2021 komt waarschijnlijk de nieuwe versie op de markt. Het grootste verschil is de aanpassing van drie naar vier knoppen ten opzichten van de huidige versie.

De mogelijke komst van een nieuwe Hue Dimmer Switch is gepubliceerd door HueBlog. Volgens bronnen komt de vernieuwde versie begin 2021 en zal het product ook te vinden zijn in de bundels.

Prijs en beschikbaarheid

Philips Hue heeft zelf nog niets bevestigd over de nieuwe Hue Dimmer Switch. Het is te verwachten dat de prijs vergelijkbaar zal zijn in vergelijking met het huidige model. Hierbij is een adviesprijs van zo’n twee tientjes te verwachten.

Vermoedelijk brengt Hue de nieuwe producten rond het vorig jaar aan. Voorheen verschenen nieuwe producten tijdens de CES. In 2021 wordt de CES gehouden van 11 tot en met 14 januari.