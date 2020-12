PlayStation 5 DualSense controller werkt nu ook op Linux

Sony heeft de Linux-driver uitgeven voor de DualSense controller. Hiermee kan de PS5-controller ook op Linux gebruikt worden.

PlayStation 5 DualSense controller

Eerder deze maand heeft Sony de driver gepubliceerd, aldus Phoronix. De driver is nog niet officieel vrijgegeven en moet nog wereldwijd uitgerold worden. Dankzij de driver welke is ontwikkeld voor Linux is het mogelijk om basisfeatures van de PS5-controller te gebruiken op een Linux-besturingssysteem. Het gaat hierbij om de actieknoppen, touchpad en bewegingssensors.

De Linux-driver heeft nog geen ondersteuning voor haptische feedback en adaptieve triggers.

Windows

Voor Windows zijn er nog geen drivers van de nieuwe DualSense controller vrijgegeven. Via Steam is wel ondersteuning voor de PS5-cotroller. Steam heeft ondersteuning voor de PS5-interface via de Steam Input API.