3 goede, betaalbare smartphones om te combineren met een sim only abonnement

Is de looptijd van jouw telefoonabonnement verstreken en ben je toe aan een nieuwe smartphone? Dan kun je ervoor kiezen om een abonnement met toestel af te sluiten, maar dan betaal je doorgaans niet de voordeligste prijs voor de smartphone in kwestie. Je kunt goedkoper uit zijn wanneer je kiest voor een flexibel sim only abonnement bij een goedkope aanbieder en daarnaast een smartphone bij de goedkoopste webshop koopt. Dan kun je ook nog eens kiezen voor een abonnement met een korte looptijd, zoals Sim Only maandelijks opzegbaar, voor de ultieme vrijheid met je telefoonabonnement.

Samsung Galaxy M21

Samsung is natuurlijk een kwaliteitsmerk voor smartphones. Een van hun betaalbaardere modellen is de Samsung Galaxy M21. Het is een strak vormgegeven telefoon met een 6,4-inch Super Amoled scherm met een Full HD+-resolutie. Het is een mooi scherm met een hoge helderheid en uitstekende kleurweergave. Fijn dus voor films, series en games. Ook de snelle, zuinige Exynos 9611-processor maakt dat een aangename ervaring, en zorgt er ook voor dat apps snel opstarten apps. Daar draagt ook het werkgeheugen van 4 GB aan bij. De opslagcapaciteit van het toestel is 64 GB. De batterij is met 6000 mAh gigantisch, wat ervoor zorgt dat je hem lang kunt gebruiken op een volle accu. Verder heeft de Samsung Galaxy M21 een goede selfiecamera van 20 megapixel en aan de achterkant een prima drievoudige camera van 48, 8 en 5 megapixel.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

De Xiaomi Redmi Note 8 Pro is een echte krachtpatser met zijn LCD display van 6,53 inch en een hoge Full HD+-resolutie. De zuinige octacoreprocessor zorgt voor een respectabele kloksnelheid die het gebruik van de telefoon heerlijk soepel maken. Ook het ruime werkgeheugen van 6 GB werkt daaraan mee. De opslagcapaciteit van het toestel bedraagt 64 GB. Aan de achterzijde heeft de Xiaomi Redmi Note 9 Pro een viervoudige camera van absolute topkwaliteit. Deze vier camera’s schieten in respectievelijk 64, 8, 2 en 2 megapixel, zien zeer veel detail en zorgen ook voor goede beelden bij weinig licht. Ook de selfiecamera van 20 megapixel is prima. De batterij is met 4500 mAh fors.

Huawei P30 Lite

Ben je van de selfies, dan is de Huawei P30 Lite het betaalbare toestel voor jou. De selfiecamera van deze smartphone maakt namelijk prachtig heldere en gedetailleerde selfies in maar liefst 32 megapixel. Daar krijg je ook nog eens 128 GB aan opslagcapaciteit bij om je selfies te bewaren. De Kirin 710 is een vlotte processor met een hoge kloksnelheid, en ook het werkgeheugen van 4 GB biedt voldoende ondersteuning voor een vlotte ervaring. Wat voor sommigen ook een voordeel is van dit toestel, is dat het Full HD+-scherm met 6,15 inch net iets kleiner dan de andere modellen in dit lijstje.

