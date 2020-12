‘Apple stopt mogelijk met ontwikkeling HomePod’

OnePlus stopt mogelijk met de ontwikkeling van de HomePod. De huidige HomePod-modellen zijn geen succes, en daarom investeert Apple niet meer in de nieuwe varianten van de slimme speaker. Zo laat Apple-analist Ming-Chi Kuo weten.

Apple stpt met HomePod

De eerste HomePod verscheen in 2018 op de markt. En afgelopen jaar verscheen ook de HomePod mini op de markt. De kans is zeer aanwezig dat er geen nieuwe producten meer op de markt verschijnen, aangezien Apple de ontwikkelding van de HomePod gestaakt zou hebben. De huidige HomePods blijven wel gewoon te koop en krijgen nog nieuwe updates.

Kuo doet zijn uitspraken over de HomePod in een rapport. Hierin laat Apple weten dat het niet altijd succesvol is bij het betreden van een nieuwe markt.

Beperkte verkrijgbaarheid

De HomePod is nooit echt een succes geweest en komt deels omdat de HomePod is te verkrijgen in een beperkt aantal landen. In Nederland zijn de HomePod en de HomePod mini niet te verkrijgen.

Ook komt het deels doordat HomePod geen ondersteuning voor Spotify en soortgelijke diensten. Hierdoor ben je aangewezen op het ecosysteem van Apple qua apps en mogelijkheden.