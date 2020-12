Apple Music komt naar de Tesla als muziekdienst

Tesla is bezig om Apple Music te ondersteunen in het mediasysteem. Momenteel is er voor de muziekdiensten een beperkt aanbod in de Tesla. Naast je gewone radio is Spotify vooralsnog de enige streaming-optie voor muziek. Binnenkort komt daar verandering in. Zowel Apple Music als Tidal komen naar de Tesla.

De website Tesla North heeft de Holiday Software Update verder onderzocht. Hierin wordt de aankondiging besproken over de streamingdienst Tidal en Apple Music.

Een hacker heeft aanwijzigingen gevonden dat ook Amazon Music en Audible toegevoegd zullen worden. De meeste automakers zijn vooralsnog gericht op Apple CarPlay en Android Auto, maar Tesla gaat verder door het volledig te integreren met het systeem.

Looks like more media sources are coming soon. Though it’s not quite there yet.

The icon in UI is wrong, but the correct on is already populated. pic.twitter.com/dmavYUvuh7 — green (@greentheonly) December 27, 2020

De diensten werken vergelijkbaar met Spotify. Tesla-rijders kunnen hun account koppelen met deze diensten en vervolgens afspelen via de interface van de auto, zonder dat er een smartphone vereist is via een draadloze verbinding.

Vooralsnog is het nog niet duidelijk wanneer de diensten zullen verschijnen via een software-update.