Tips voor een optimaal thuiswerk met snel en stabiel internet

In de tijden van thuiswerken is het belangrijk om een optimaal thuiswerk te hebben welke snel en stabiel werkt. Zodat je zonder problemen kan thuiswerken en de vele apparaten en online diensten kan gebruiken. Als we kijken naar de apparaten worden er steeds meer apparaten en diensten toegevoegd welke verbinding hebben met het internet. Denk aan de vele smarthome producten zoals een slimme deurbel, slimme lampen of bewakingscamera’s.

De basis van je thuisnetwerk is de router. Dit apparaat zorgt voor der verbinding tussen het netwerk en de apparaten bij je thuis. De apparaten zijn vervolgens verbonden via een bekabeld netwerk of via een draadloos signaal.

Het verbeteren van het bereik en de snelheid is op verschillende manieren mogelijk. Uiteraard is een goed internet abonnement belangrijk, maar als de apparatuur niet correct is aangesloten haal je niet de beste ervaring uit de apparatuur. Met een paar verbeteringen haal je al snel meer uit je netwerk.

Check je abonnement

Voordat je aan de slag zal gaan met de verbetering van het wifinetwerk, moet je vaste internet in orde zijn. De prijs van internet vergelijken is mogelijk via verschillende websites. Kijk hierbij goed naar de snelheid.

Via een speedtest is het mogelijk om de huidige internetsnelheid te controleren. Heb je bijvoorbeeld op je vaste aansluiting 20 Mbit/s terwijl je 50 Mbit/s moet krijgen? Dan is het verstandig om even contact op te nemen met je provider voor een signaalcheck.

Plaats de router op een centrale plek

De kans is groot dat je router is weggestopt in een hoek of is verwerk in de meterkast. Door de onopvallende plaatst scherm je wel de dekking af. Indien mogelijk is een centrale plaatsing van de router het beste. De router is een enkel apparaat welke enorm beperkt indien er geïsoleerde muren zijn en verschillende verdiepingen.

Voor de beste ervaring is het mogelijk om je router te voorzien van extra WiFi-zenders, ook wel bekend als Access Points. Als voorbeeld een mesh WiFi netwerk of extra zenders welke je centraal kan bevestigen op de verdiepingen. Hierdoor spreid je het netwerk over meerdere zenders.

Naast Access Points zijn er meerdere oplossingen, zo heb je ook WiFi Powerline adapters, wifi range extenders. De voorkeur gaat altijd uit naar extra Access Points, of wanneer het niet mogelijk is een goede Powerline adapter.

Kies het juiste kanaal

Bij het aanleggen van het wifi-netwerk staat de router vaak afgestemd op een standaard kanaal. Vaak is dit kanaal 1 of 6. Wanneer er meerdere buurtbewoners gebruik maken van het kanaal kan dit ten koste gaan van de snelheid. Met verschillende apps zoals WiFI Analyzer is het mogelijk om het WiFi signaal te checken op de optimale kanalen. Kies vervolgens een kanaal dat minder druk is.