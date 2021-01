iPhone 12 beschermen; dit zijn de mogelijkheden

Heb je recent een nieuwe iPhone 12 gekocht? Met een bijpassend hoesje zorg je voor optimale bescherming en geeft je de kostbare smartphone extra bescherming. Ook zorg je hiermee dat de iPhone tegen een stootje kan. Tegenwoordig is het aanbod rond de accessoires groter dan ooit voor de iPhones.

Mogelijkheden

De mogelijkheden zijn enorm. Er zijn verschillende soorten iPhones 12 hoesjes beschikbaar voor de iPhone.

Lederen hoesje

Zoals de naam al aangeeft is een lederen hoesje gemaakt van leder. Deze hoesjes zijn vaak verkrijgbaar in de vorm van een walletcase, flipcase of een backcase. Een flipcase/ walletcase geeft zowel bescherming aan de voor als achterzijde van de smartphone. Het hoesje kan gemaakt zijn van echt leder of kunstmatig leer.

Pounch case

Een insteekhoesje of pounch case geeft geen vaste bescherming rondom de smartphone maar is een insteekhoes waarin je de smartphone kan bewaren. Een pouch case heeft vrijwel altijd een trekslip. Hiermee kan de smartphone uit het hoesje worden gehaald.

Bumper

Een bumper case is voorzien op de zijkant van het toestel. De zijkant is kwetsbaar voor vallen en stoten met regelmatig een gebroken scherm als gevolg door de druk op de rand. et voordeel van een bumper is dat deze case een goede bescherming geeft en daarnaast het design ook laat zien van de smartphone. Hierdoor zie je ondanks de bescherming het design goed van de iPhone 12. De randen van een bumpercase staan vaak iets omhoog waardoor de achterzijde en voorzijde geen contact kunnen maken met het tafeloppervlakte. Als extra aanvulling voor de voorzijde is een screenprotector mogelijk.

Hardcase/backcover

Een hardcase is vaak gemaakt van sterk kunststof en is gericht op de achterzijde. Naast kunststof zie je ook vaak hout of metaal voorbij komen. De backcover geeft bescherming op de achterkant en zijkant van het toestel. Er zijn uitsparingen gemaakt voor de buttons aan de zijkant van het toestel. Populaire merken zijn onder andere Spigen.

iPhone 12 MagSafe

De iPhone 12 is voorzien van de Magsafe techniek. Voor de magnetische MagSafe-functie op de nieuwste iPhones is een bijpassend hoesje vereist. Apple heeft een speciaal MFi-programma voor MagSafe-accessoires. Fabrikanten welke meedoen aan het programma mogen officiële accessoires uitbrengen.

Apple heeft zelf al verschillende accessoires uitgebracht welke zijn voorzien van een MagSafe-aansluiting. In het aanbod van Apple zijn er Siliconenhoesjes, lederen hoesjes of een doorzichtige case.

Uiteraard blijft de keus voor een hoesje een persoonlijke voorkeur. Tegenwoordig zijn er enorm veel mogelijkheden voor de iPhone 12, waarmee je vooral naar de persoonlijke voorkeuren moet kijken.