Apple werkt mogelijk aan goedkopere versie van AirPods Max

De AirPods Max verscheen op 8 december en is de nieuwe high-end koptelefoon van Apple welke voor een prijskaartje van €629 in de winkels is te verkrijgen. Voor de gemiddelde consument is de prijs veel te hoog. Apple komt mogelijk met een goedkopere versie van de AirPods Max.

Goedkopere AirPods Max

Volgens Apple Track werkt Apple aan een goedkopere variant welke is gericht op de gemiddelde consument. Een koptelefoon van ruim €600 is gericht op het hogere segment. De duurdere AirPods Max is vooral een product voor de audio-liefhebber welke het geld er voor heeft. Apple Track laat weten dat er een goedkopere variant op de markt komt onder de naam AirPods Max Sport.

In de afgelopen paar maanden verschenen er verschillende geruchten over de nieuwe en goedkopere variant van de AirPods Max. Volgens de geruchten zien de AirPods Max Sport er vergelijkbaar uit met het huidige model. Het grootste verschil zit hem vooral in het materiaal gebruik. De AirPods Max Sport is gemaakt van een goedkoper materiaal en is hierdoor ook een stuk lichter.

Beschikbaarheid

Of en wanneer de goedkopere AirPods Sport op de markt zal verschijnen is vooralsnog onduidelijk. De AirPods Max verscheen ook na enkele jaren van geruchten