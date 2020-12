Wat kunnen we verwachten van de nieuwste Samsung telefoon?

De introductie van de nieuwe Samsung Galaxy S21 komt steeds dichterbij. Als de laatste berichten kloppen, wordt het toestel op 14 januari gepresenteerd door Samsung. Welke verwachtingen heb jij van het toestel? Overweeg jij een ouder model uit de Galaxy S-reeks te vervangen voor dit nieuwe paradepaardje van Samsung? In dit artikel zetten we de laatste geruchten over de telefoon voor je op een rijtje. Houd er rekening mee, dat tijdens de presentatie van het toestel kan blijken dat de specificaties van de Samsung Galaxy S21 afwijken van deze geruchten.

Verbeterde processor in de Samsung Galaxy S21

De Galaxy S21 lijkt een van de eerste telefoons te zijn, die uitgevoerd wordt met de verbeterde Qualcomm Snapdragon 888-chipset. De chipset werd eind 2020 aangekondigd en zal naar alle verwachting in diverse andere toestellen gebruikt gaan worden in 2021. Let wel, Nederlandse consumenten kopen een Samsung Galaxy S21 met de Exynos 2100 chipset van Samsung zelf aan boord. De vernieuwde processor maakt de Samsung Galaxy S21 sneller dan zijn voorganger. Perfect, wanneer je snel wilt kunnen schakelen tussen verschillende apps.

Kleine aanpassingen aan de camera in de S21-reeks

De camera van de Galaxy S21-reeks van Samsung zal nauwelijks verbeterd worden, is wat men momenteel verwacht. De Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt mogelijk een nieuwe ISOCELL HM3-sensor. Deze sensor maakt de reeds bestaande ToF-sensor overbodig, want die lijkt uit de nieuwe Samsung smartphone te zijn verdwenen. Met de ISOCELL HM3-sensor maak je nog realistischere foto’s, doordat de kleuren beter tot hun recht komen en beelden scherper zijn. Kies je voor de Galaxy S21, het basismodel, of de Galaxy S21 Plus, dan profiteer je niet van deze verbetering.

Scherm van de Galaxy S21 (Plus) is weer plat

Een derde verandering ten opzichte van voorgaande modellen, is het feit dat het scherm van de Galaxy S21 plat lijkt te worden. Dit betekent dat de bolling aan de zijkant van de Samsung Galaxy S21 ontbreekt. Hetzelfde lijkt te gaan gelden voor de Galaxy S21 Plus, waarvan het scherm eveneens plat is. Of ook het scherm van de Galaxy S21 Ultra plat zal zijn bij de presentatie van deze productreeks is nog onbekend. De exacte details horen we half januari naar alle waarschijnlijkheid!