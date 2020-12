Is jouw huidige telefoonabonnement verlopen en ben je op zoek naar een nieuw abonnement? Tijdens het abonnementen voor sim only vergelijken met 4G mobiel internet, kun je tegenwoordig ook de optie om te kiezen voor 5G tegenkomen. Maar is een telefoonabonnement met 5G al de moeite waard voor jou?

5G is sneller en betrouwbaarder dan 4G

Het spreekt voor zich dat 5G een vooruitgang is op 4G. Voornaam is dat er hogere hoeveelheden data verzonden kunnen worden op een 5G netwerk. Het internet op een 5G netwerk is namelijk een stuk sneller dan bij een 4G netwerk. Daarnaast is 5G ook nog eens betrouwbaarder dan 4G. Dat komt om dat er minder vertraging in de verbinding is. Om precies te zijn is de vertraging tot wel drie keer korter. Dat komt door een geavanceerdere radiotechnologie en het gebruik van hogere radiofrequenties. Zo wordt de kans ook kleiner dat het netwerk ontregeld raakt door andere apparaten. Toch is het ook 5G het geval dat de beste resultaten alleen onder de perfecte omstandigheden gehaald worden, namelijk bij een hoge dichtheid aan 5G torens in de nabije omgeving. Daar kun je een internetsnelheid bereiken die tien keer hoger is dan bij 4G, maar vooralsnog zal het in de praktijk zo zijn dat dat verschil wat kleiner uitvalt. Maar ook dan zal het verschil in snelheid nog merkbaar zijn.

Meer capaciteit, weinig kans op overbelasting op drukke plekken en momenten

De meesten van ons hebben wel ervaring met drukke plekken of piekuurtjes waarop je telefoonontvangst onvoldoende blijkt. Bijvoorbeeld tijdens een drukbezocht evenement of vlak na de jaarwisseling. Ook met 4G kan het op deze momenten nog wel eens moeilijk zijn om er doorheen te komen. De kans op zo’n overbelasting van het netwerk is met 5G een stuk kleiner. Het 5G netwerk kan namelijk een miljoen apparaten per vierkante kilometer aan. Ter vergelijking: bij 4G is dat slechts 2000. Dat lijkt nu misschien een overdreven capaciteit, maar de toekomst ontwikkelt zich natuurlijk naar steeds meer apparaten die met elkaar gaan communiceren.

Niet op alle smartphones

Ben je enthousiast geworden over 5G? Dan betekent dat niet automatisch dat je ook over kunt stappen naar 5G. Je smartphone moet daar namelijk geschikt voor zijn. Die geschiktheid komt niet simpelweg met behulp van een software-update. Het toestel moet er qua hardware echt op aangepast zijn, omdat 5G meer van je toestel vraagt dan 4G in de vorm van meer energie en meer trekkracht. Bij een smartphone die hier niet op aangepast is, zou de accu heel snel leegraken. Het gevolg is dan ook dat een toestel dat aangepast is op 5G ook wat duurder uitvalt dan een telefoon waarbij dat niet het geval is.

Is 5G het waard voor jou?

Ook als je wel een smartphone hebt die 5G ondersteunt, blijf het de vraag of een telefoonabonnement met 5G voor jou de moeite waard is. Twee zaken zijn hierbij van belang: het verschil in prijs met een abonnement voor 4G en hoe jij je mobiele internet gaat gebruiken. Wanneer je thuis bent of op het werk bent, maak je namelijk doorgaans gebruik van de wifi. Het zijn die andere momenten waarop je je mobiele internet gebruikt. Ga jij op die momenten veel data downloaden of versturen. Wil je bijvoorbeeld naar streamingsdiensten kijken in hoge kwaliteit? Dan kan 5G meerwaarde hebben. Als de voordelen niet opwegen tegen het prijsverschil, kun je je afvragen of een telefoonabonnement met 5G voor jou nu wel de moeite waard is.