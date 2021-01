Per 1 januari 2021 strengere regels voor drones

De regels voor het vliegen met drones zijn vanaf 1 januari 2021 in de hele Europese Unie aangepast. Dit zijn de nieuwe regels voor het gebruik van drones in de Europese Unie.

Wanneer een drone een gewicht heeft welke zwaarder is dan 250 gram of een camera heeft, is de eigenaar verplicht om deze te registreren. Naast een registratie is een vliegbewijs en kennistest over de regels verplicht.

Nederlandse drone-gebruikers vragen de registratie aan bij de RDW. Voor drones onder de 250 gram is er geen registratie met vliegbewijs vereist. Wel is het voor de lichtere drones van toepassing dat ze niet mogen vliegen boven mensenmenigten, woonwijken en rond vliegvelden.

Eerste dag

Uit cijfers welke het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op Facebook heeft gedeeld blijkt dat er inmiddels al 1700 Nederlanders een drone hebben geregistreerd bij de RDW.