Wie is de Mol? app gereed voor 2021 en nieuwe seizoen

Na het spannende jubileumseizoen Wie is de Mol? van vorig jaar. Is het nu tijd voor het 21ste seizoen van het programma. Inmiddels zijn de kandidaten bekend, en is ook de app volledig aangepast voor 2021.

Wie is de Mol? is een spannend spelprogramma waarin een team van bekende Nederland opdrachten dient uit te voeren en tegelijkertijd ook jaagt op De Mol.

Dit zijn de kandidaten

De kandidaten van seizoen 21 van Wie is de Mol? zijn:

Charlotte Nijs, journalist en politiek verslaggever

Erik de Zwart, radio-dj en media-ondernemer

Rocky Hehakaija, voetbalster en schrijver

Florentijn Hofman, beeldend kunstenaar en essayist

Joshua Nolet, frontman van de band Chef’Special

Lakshmi Swami Persaud, zangeres

Splinter Chabot, programmamaker

Marije Knevel, televisiepresentatrice en adjunct-hoofdredacteur van LINDA.nl

Remco Veldhuis, cabaretier en theatermaker

Renée Fokker, actrice

Wanneer eerste aflevering

De eerste aflevering is op 2 januari om 20:30 bij AVROTROS op NPO 1.

Wie is de Mol App

Voor het 21ste seizoen is ook de app aangepast. De app is volledig gericht op het poulespel. Je zet punten in op de kandidaten die jij verdenkt als Mol. Vervolgens kun je alleen of in een poule de punten verzamelen.

Via de app is het mogelijk om een poule aan te maken of deelnemen aan een poule. De applicatie is beschikbaar vanuit de Google Play Store als Apple App Store.