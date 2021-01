Xiaomi stopt met verspreiding Android 11 voor Mi A3 na problemen

Xiaomi heeft de laatste tijd een aantal problemen ondervonden bij de uitrol van nieuwe updates. Ook bij de recente Android 11-update voor de Xiaomi Mi A3 zijn er een aantal problemen ondervonden.

Problemen Android 11

De verspreiding van de update is gestopt nadat vele gebruikers begonnen te melden dat hun toestellen na het installeren niet meer start, ook laden was niet mogelijk of verbinden met de computer.

Veel van de getroffen gebruikers zitten in India. Eerder bij de Android 11 update waren er ook al problemen met de Mi A3 bij de Android 10 update. De Xiaomi Mi A3 is een Android One toestel welke beschikt over Android One.

De oorzaak van de fout is nog onbekend. Mocht je beschikken over een Xiaomi Mi A3, is het verstandig om even te wachten met de nieuwe update om veel ellende te voorkomen rond de update.