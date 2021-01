Wat zijn de voordelen van een Refurbished iPhone?

Opzoek naar een nieuwe iPhone zonder daarvoor de adviesprijs te betalen? Tegenwoordig zijn er meerdere mogelijkheden om te besparen op de adviesprijs van een nieuwe iPhone. Naast tweedehands producten of nieuwe iPhones is er ook een optie welke is te vinden in de refurbished richting. In dit artikel gaan we verder in op de refurbished producten en de voordelen.

Refurbished toestellen zijn in het kort gereviseerde producten. De toestellen hebben dus al een vorige eigenaar gehad. Wel is er een verschil ten opzichte van tweedehands. De producten worden gecontroleerd, gerepareerd en gereinigd.

Voordelen refurbished

Het grootste voordeel van een refurbished iPhone is de besparing op de adviesprijs. Het valt niet te ontkennen dat je door het kopen van een refurbished iPhone in de meeste gevallen veel geld zal besparen. Afhankelijk van de producten en de staat van de smartphone is er een behoorlijke korting in vergelijking met de adviesprijs mogelijk. Deze korting kan zelfs oplopen tot 60%!

Gecertificeerde testen

Een verschil met aanbiedingen op Marktplaats is dat een refurbished product gronding getest zal worden. Wat er ontbreekt of niet goed werkt zal vervolgens professional gerepareerd worden. Hierdoor heb je extra zekerheid op je product. Pas als het toestel 100% technisch functioneel is, wordt het weer op de markt gebracht. De kans dat je een refurbished iPhone koopt die niet naar behoren functioneert, is behoorlijk klein!

Natuurvriendelijk

Nóg een reden om voor een refurbished iPhone te kiezen is de duurzaamheid. Een tweedehands iPhone kan nog prima een ronde mee, maar wordt vaak onnodig vernietigd en opnieuw geproduceerd. Dat is natuuronvriendelijk. Koop je een refurbished iPhone, dan heeft dat een positieve invloed op het milieu. In combinatie met de prijsbesparing ga je dus echt van duur naar duurzaam.

Oude modellen

Een nieuw model is altijd goed te verkrijgen. Maar kijk je naar de oudere toestellen is er nieuw vaak minder aanbod, terwijl dit nog prima toestellen zijn. De oudere modellen gaan bij een nieuw model vaak uit de verkoop om de consumenten te laten verleiden om een nieuw toestel te kopen. Als we kijken naar oudere iPhones, zoals de refurbished iPhone XS of de iPhone 8, is er nog altijd veel vraag. De toestellen beschikken niet over de beste specificaties, maar voor een grote doelgroep zijn dit prima toestellen.

Wel is het belangrijk om bij een refurbished toestel altijd goed te kijken naar de status en conditie. De meeste aanbieders geven het toestel een conditie-label mee. Hoe beter de staat, hoe duurder de smartphone. Ook is het belangrijk om goed te checken of er een garantie aanwezig is op de aankoop. Aanbieders die over het Keurmerk Refurbished beschikken, zoals Forza Refurbished, geven 2 jaar garantie bij de aankoop van een refurbished toestel.